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15:04, 29 ноября 2023Россия

Муфтий призвал отказаться от публичного обсуждения проблем с миграцией в России

Муфтий Москвы Крганов: проблему с миграцией в России нужно обсуждать непублично

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Проблему с миграцией в России нужно обсуждать не публично, а в экспертном кругу, считает лава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Москвы Альбир Крганов. Об этом он заявил на круглом столе в Общественной палате России, передает ТАСС.

«[Нужно обсуждать проблему] с теми людьми, которые реально погружены в эту проблематику, реально понимают, что творится за круглыми столами без прессы — я имею в виду без хайпа», — сказал муфтий.

По его мнению, органы власти должны сами выдвигать конкретные предложения по решению проблемы мигрантов. Легких решений в этом вопросе быть не может, важно взвешивать каждый шаг, подчеркнул он.

По всей России на федеральном уровне от различных ведомств звучат инициативы, связанные с возможным решением проблемы мигрантов. Так, МВД России выступило с предложением ввести понятие «соглашение лояльности» — его должны будут подписывать все въехавшие в Россию иностранные граждане.

Помимо этого, МВД подготовило законопроект, согласно которому предлагается установить режим контролируемого пребывания нелегальных мигрантов. Это предполагает введение нескольких запретов и ограничений — в частности, предлагается запретить мигрантам водить автомобиль и переводить деньги.

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      Анастасия Шейкина
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