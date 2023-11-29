На Украине оценили конфликт Зеленского и Залужного

Спикер Рады Стефанчук заявил об отсутствии конфликта между Зеленским и Залужным

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил об отсутствии конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Такую оценку он дал в интервью газете Politico.

«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», — сказал спикер Рады. Стефанчук также назвал сообщения о разногласиях между Зеленским и Залужным «слухами» и «российской пропагандой».