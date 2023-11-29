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04:35, 29 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о согласии в окружении Зеленского с мнением Залужного

Economist: многие в окружении Зеленского согласны с мнением главкома Залужного
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Валерий Залужный и Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным был «предсказуем» и вызван неудачей контрнаступления этим летом. Об этом стало известно журналу The Economist от высокопоставленного чиновника в правительстве страны.

По мнению источника издания, многие в кабмине Украины согласны с «трезвыми выводами» Залужного, который открыто высказал тезисы, противоречащие позиции Зеленского.

В материале отмечается, что главком ВСУ пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако согласно опросам общественного мнения, к середине ноября доверие к нему оказалось примерно вдвое больше, чем к Зеленскому (70 процентов против 32 процентов). Как полагает издание, Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если его конкурентом станет Залужный.

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В конце октября The Times сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. В начале ноября газета Washington Post писала о возможном конфликте между ними.

Критической точкой стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации» на фронте, в которой он указывал, что конфликт зашел в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва. Зеленский не согласился с этим мнением и заверил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах.

Позже глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер и Залужный не находятся в конфликте и едины по ключевым вопросам.

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      Марина Совина
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