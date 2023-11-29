Неймар расстался с девушкой через месяц после рождения дочери

Футболист Неймар расстался с моделью Бьянкарди через месяц после рождения дочери

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар и модель Бруна Бьянкарди расстались через месяц после рождения дочери. Об этом девушка рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это личная тема, но поскольку она каждый день обсуждается в СМИ, сообщаю вам, что на данный момент не нахожусь ни с кем в отношениях. Мы являемся родителями Мави, и это все, что нас связывает», — написала Бьянкарди, выразив надежду, что эта тема будет вызывать меньше интереса.

7 октября у Неймара и Бьянкарди родилась дочь Мави. Также у 31-летнего футболиста есть сын от предыдущих отношений, родившийся в 2011 году.

В июне сообщалось, что Неймар договорился с Бьянкарди об условиях измен. Отмечалось, что пара согласовала три пункта: футболисту надлежит соблюдать осторожность в своих связях, он должен использовать презерватив и не целовать любовниц в губы.