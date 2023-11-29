Обнародовано последнее видео убитой в Турции 15-летней россиянки Даяны Двизовой

Telegram-канал Mash обнародовал последнее видео 15-летней россиянки Даяны Двизовой, убитой в Турции вместе с матерью Ириной.

На кадрах девочка радостно рассказывает, что скоро у нее будет день рождения и она прилетела с матерью в Стамбул. Известно, что Даяна мечтала стать моделью, как ее мать, и путешествовать по миру.

Тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. Они были застрелены. Полиция начала масштабное расследование. Несколько дней назад они пропали без вести. Убитая женщина работала в Турции риелтором, а раньше была моделью.

