Депутат Рады из партии Зеленского неожиданно обратилась к украинцам

Раскритиковавшая главкома ВСУ депутат Рады извинилась за разбитые «розовые очки»

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, которая ранее потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, неожиданно обратилась к украинцам. Политик извинилась за то, что «разбила розовые очки», пишет РИА Новости.

«Смотрите, нет ни пчеловода, ни гетмана, ни генерала. Времена отцов нации прошли. Никто не отведет за ручку к победе. Только сами. Бедные, жалею, что разбила ваши патерналистские розовые очки», — отметила Безуглая.

Ранее депутат призвала наказать главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного за неэффективность армии. По словам Безуглой, украинский генералитет и лично главноком препятствуют повышению эффективности армии, однако никто не несет за это наказания.

Депутат также отметила, что, несмотря на регулярные снятия с должностей командиров бригад, за все время в результате служебного расследования не был наказан ни один генерал.

До этого Марьяна Безуглая также призывала к отставке Залужного из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год. По словам депутата, вместо этого военные заявили о необходимости забирать в зону боевых действий не менее 20 тысяч человек ежемесячно.

27 ноября депутаты Алексей Кучеренко и Ирина Фриз предложили лишить должности депутата после того, как она раскритиковала Валерия Залужного. Так, Кучеренко направил соответствующее обращение спикеру Рады Руслану Стефанчуку.