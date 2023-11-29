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19:01, 29 ноября 2023Путешествия

Обстановка у последнего работающего КПП на границе с Финляндией попала на видео

РИА Новости: желающих запросить убежище в Финляндии беженцев на КПП Лотта нет

Обстановка у последнего работающего контрольно-пропускного пункта (КПП) Лотта на границе России и Финляндии попала на видео. Ролик публикует РИА Новости.

По данным источника, желающих запросить убежище в европейском государстве беженцев у КПП сейчас нет, хотя погранпункт закроется в полночь 30 ноября.

Ранее стало известно, что власти Финляндии приняли решение закрыть все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. С 30 ноября по 13 декабря пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Отмечается, что прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах страны. Глава МВД страны Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости ограничения могут быть продлены еще на две недели.

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      Марина Черняк
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