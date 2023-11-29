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17:08, 29 ноября 2023Силовые структуры

Обвинение запросило 13 лет колонии украинцу за подготовку теракта в Херсоне

Прокурор потребовал осудить на 13 лет Запорожца за подготовку теракта в Херсоне
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Гособвинитель попросил суд приговорить к 13 годам лишения свободы украинца Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне 9 мая 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании в Южном окружном военном суде прокурор заявил, что вина Запорожца полностью доказана.

В 2022 году стало известно о подготовке Запорожцем взрыва на акции «Бессмертный полк». Во время оперативных мероприятий правоохранители установили, что мужчину посредством мессенджера «Сигнал» завербовал кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины Гурко — в его задачи входил поиск людей, склонных к совершению актов международного терроризма.

По версии следствия, обвиняемый, являющийся ветераном украинской АТО, заготовил взрывные устройства и собирался применить их против участников шествия, однако был задержан.

Запорожца судят по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 («Покушение на акт международного терроризма») УК РФ. Свою вину мужчина признал.

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      Екатерина Кашурникова
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