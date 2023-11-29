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08:16, 29 ноября 2023Забота о себе

Популярное утверждение о первой брачной ночи назвали устаревшим

Фото: Joel Overbeck / Unsplash

Психотерапевт Киаундра Джексон назвала устаревшим убеждение, что в первую брачную ночь молодожены обязательно должны заняться сексом. Ее слова цитирует Insider.

Джексон объяснила, что интимная близость в брачную ночь стала своеобразной традицией, однако после утомительной подготовки к свадьбе и волнительной церемонии многие не могут настроиться на эротику. Кому-то хочется побыть в тишине, другим нужно протрезветь или просто отдохнуть и выспаться, говорит психотерапевт. «Не заставляйте себя и партнера. Если по какой-то причине вы не получаете удовольствия и делаете это только потому, что надо, остановитесь», — призвала Джексон.

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Специалистка уверена, что отсутствие близости в первую брачную ночь не повлияет на дальнейшую семейную жизнь, если супруги смогут спокойно обсудить эту тему и постараться понять чувства и желания друг друга. Джексон добавила, что воздержание в первую ночь после свадьбы может быть особенно актуально для пар, которые ранее не занимались сексом. По ее мнению, усталость и другие факторы, могут негативно повлиять на первый интимный опыт, из-за чего он в итоге не оправдает ожидания.

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о словах женщин во время секса, которые они считают возбуждающими. Многие из таких фраз не содержат ни интимных слов, ни конкретных комментариев к процессу.

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      Екатерина Улитина
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