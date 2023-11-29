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16:43, 29 ноября 2023Среда обитания

Предсказано будущее цен на жилье в России

Брокер Ракута: в России на фоне снижения спроса может подешеветь вторичное жилье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На фоне роста ключевой ставки в России снижаются объемы реализации вторичного жилья, заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута. В 2024 году это может привести к уменьшению стоимости квадратного метра, приводит его слова NEWS.ru.

С учетом того, что ключевая ставка в дальнейшем, вероятнее всего, продолжит увеличиваться, рынок «вторички» в России замрет, спрогнозировал Ракута. Собственникам жилья на фоне падения спроса не останется ничего другого, как снижать цену «квадрата», добавил он.

По прогнозам эксперта, объемы выдачи ипотеки на вторичном рынке в следующем году уменьшатся чуть менее, чем на треть — до 30 процентов. При этом высокий спрос на льготные программы, в том числе по «первичке», будет сохраняться, заявил он, посоветовав не ждать в 2024 году значительного снижения цен на новостройки.

Ранее снижение цен на вторичное жилье в России спрогнозировал гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев. В следующем году стоимость таких квартир может уменьшиться на 10-12 процентов, допустил он.

Весной 2023 года в ЦБ высказывались за распространение льготной ипотеки на вторичное жилье. Введение адресных программ на вторичном рынке было бы очень полезным, заявила тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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      Лилиана Набиуллина
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