Работу известного художника за 1,2 миллиона рублей случайно продали за бесценок

Проданная за бесценок картина оказалась работой Пьера Сулажа за AU$20 тыс.

Жительница Австралии случайно продала за бесценок небольшую картину, которая оказалась работой знаменитого французского абстракциониста, стоящей как минимум 20 тысяч австралийских долларов (1,2 миллиона рублей). Об этом

сообщает News.com.au.

Сара Боннер из города Голд-Кост, штат Квинсленд, приобрела картину на одной из интернет-площадок в 2021 году. В конце ноября женщине срочно понадобились деньги, и она решила продать рисунок в сети за 100 австралийских долларов (около шести тысяч рублей). Вскоре на ее объявление откликнулся некий Ли Кейпел, который сразу же предложил ей 200 долларов. Во вторник, 21 ноября, он заехал к австралийке, заплатил оговоренную сумму и забрал картину.

На следующий день с Боннер связался мужчина, который видел ее объявление. Он заявил, что картина была создана известным художником Пьером Сулажем и стоит как минимум 20 тысяч австралийских долларов.

Эксперты считают, что в руках Боннер два года находилась картина под названием «Литография №3» 1957 года. Всего известно более 200 копий этой работы, созданных автором, и каждая из них стоит больших денег. Например, одна из них в данный момент выставлена на продажу за 46 тысяч австралийских долларов (2,7 миллиона рублей), а другая находится в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Узнав об истинной ценности картины, Боннер попыталась связаться с Ли Кейпелом, который оказался крупным арт-дилером из Сиднея, однако это ей не удалось. Его компания объявила, что не комментирует заключенную сделку. Мать дилера, до которой дозвонились журналисты, также отказалась говорить о случившемся.

Боннер заявила, что деньги, которые она могла выручить, если бы знала настоящую стоимость картины, очень помогли бы ее семье. Однако News.com.au уточняет, что с точки зрения закона ее сделка с Кейпелом была проведена без нарушений.

Ранее сообщалось, что картину флорентийского художника Чимабуэ XIII века «Осмеяние Христа», которая была найдена в 2019 году в доме пожилой жительницы Франции, выставят в Лувре. На полотно, висевшее на кухне над плитой, обратила внимание начинающая аукционистка Филомена Вольф, которую пригласили родственники женщины.

