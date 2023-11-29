Раскрыты подробности о готовившем теракт в Москве

Планировавшего подрыв цистерны в Москве обещали вывезти на Украину

Начало событий в новости Задержанный за попытку совершить теракт в Москве попал на видео

Мужчину, планировавшего устроить теракт на железнодорожной станции в Москве, обещал вывезти на территорию Украины сотрудник спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина вышел на связь с кураторами в ноябре, уточняет Telegram-канал Mash. За подрыв состава с горюче-смазочными материалами ему пообещали вознаграждение и переброску на Украину. Злоумышленнику нужно было забрать две посылки для изготовления самодельного взрывного устройства. Во время похода за второй — детонатором — его и задержали сотрудники ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства. По решению суда он отправлен в СИЗО.