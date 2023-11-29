Задержанный за попытку совершить теракт в Москве попал на видео

Появилось видео задержания мужчины, готовившего теракт на ж/д станции в Москве

Появилось видео задержания мужчины, готовившего теракт на железнодорожной станции в Москве. Запись «Ленте.ру» предоставил Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как силовики ведут фигуранта в наручниках к служебному авто. Его доставляют в Следственное управление по Юго-Западному административному округу для допроса. Гражданин признает вину, рассказывая, что за подрыв состава его обещали вывезти на территорию Украины.

Ранее стало известно, что мужчина 1983 года рождения намеревался подорвать цистерну, он задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства.

По данным следствия, фигурант дела в ноябре 2023 года получил от неустановленного сообщника задание взорвать цистерну на железнодорожной станции. Он приехал в столичный лесопарк и забрал оттуда взрывчатку, чтобы использовать ее для изготовления бомбы. Детонатор он извлек из тайника на улице Юго-Западного административного округа. Там его задержали сотрудники ФСБ.

По решению суда мужчина арестован.