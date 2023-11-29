Россиянка поселила у себя в квартире сотни человек и попала под суд

Жительницу Камчатки будут судить за регистрацию 200 иностранцев в квартире

Жительница Камчатки фиктивно поселила у себя в квартире сотни человек и попала под суд. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, россиянка прописала на своей жилплощади более 200 иностранных граждан — фактически эти люди у нее не проживали. В результате иностранцев сняли с регистрации, а в отношении женщины возбудили уголовное дело, которое передали для рассмотрения мировому судье Петропавловск-Камчатского судебного района.

В июле под суд попала жительница Калужской области, которая прописала в своей квартире более 500 мигрантов. За каждую постановку на миграционный учет она получила тысячу рублей. Фактически иностранцы не проживали в ее квартире.

В октябре 2022 года в Петербурге нашли квартиру, где были фиктивно зарегистрированы 810 человек. Они были поставлены на учет неустановленным лицом от имени индивидуального предпринимателя. Уточнялось, что сам предприниматель в квартире не проживал и не принимал участия в организации проживания.