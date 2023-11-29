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19:07, 29 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин поджег знакомую во время ссоры и попал под следствие

В Чувашии задержали мужчину, поджегшего подругу во время ссоры

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Чувашии задержали 36-летнего мужчину, поджегшего 33-летнюю знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 ноября пьяный мужчина в Козловке поссорился с подругой. Он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевшая получила ожоги 60 процентов тела. Она госпитализирована.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержанный находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Тамбовской области суд приговорил к 18 годам и одному месяцу лишения свободы 44-летнего местного жителя, сжегшего заживо 40-летнюю жену.

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      Екатерина Кашурникова
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