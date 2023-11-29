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14:02, 29 ноября 2023Силовые структуры

Российские полицейские обнаружили 20 килограммов мефедрона в машине наркокурьера

В Югре инспекторы остановили машину наркокурьера с 20 кг мефедрона

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полицейские Югры обнаружили почти 20 килограммов синтетических наркотиков в автомобиле наркокурьера из Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в багажном отсеке остановленной машины инспекторы ДПС обнаружили четыре полимерных мешка с 40 свертками белого порошка. Экспертиза показала, что в двух из них находится мефедрон общей массой свыше 990 граммов. Со слов задержанного, ранее он занимался распространением запрещенных веществ в городах Центральной России по указаниям неустановленного куратора через мессенджер, а найденную партию наркотиков забрал из тайников и планировал сбыть в Ханты-Мансийском автономном округе.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 по пункту «г» части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ. На время проведения следствия фигуранта заключили под стражу.

21 ноября в Астрахани произошло массовое отравление наркотиками, ставшее крупнейшим в России за последние 20 лет.

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