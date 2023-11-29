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09:51, 29 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали основания для жалоб на снег во дворе

Юрист Крохин: если снег не убирают дольше 4 суток, можно пожаловаться в УК

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

Последствия снегопада на придомовых территориях коммунальщики должны ликвидировать в течение четырех суток, если этого не произошло, нужно обратиться в управляющую компанию. Основания для жалоб на уборку снега во дворе назвал россиянам председатель правления Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин в беседе с радио Sputnik.

«Коммунальные службы должны ликвидировать последствия снегопада в течение четырех суток. Однако тротуары, подходы к домам и социальным учреждениям должны быть очищены в течение четырех часов после окончания снегопада», — рассказал эксперт. Крохин уточнил, что время нужно отсчитывать с момента окончания осадков.

Пожаловаться на несвоевременную уборку можно в управляющую компанию или на городские порталы, в административные инспекции, отметил специалист. Если жалобы не помогут, то следующим шагом будет обращение в прокуратуру.

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Крохин подчеркнул, что к сосулькам срок в четверо суток не относится — их нужно убирать немедленно. «Если физически убрать сосульки сложно, например, необходимо применять труд альпинистов, тогда в опасном месте проход должен быть запрещен. То есть должны быть приняты меры для обеспечения безопасности жильцов до того момента, пока это не будет ликвидировано специалистами», — заключил юрист.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить денежную компенсацию за падение на льду около дома. Если житель дома поскользнулся у подъезда, то претензию потребуется направлять в управляющую или иную обслуживающую организацию. При падении за пределами придомовой территории потребовать компенсации можно будет с расположенных вблизи места происшествия организаций либо с местной администрации.

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      Нина Ташевская
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