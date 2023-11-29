Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:30, 29 ноября 2023Среда обитания

Рухнувший потолок в московском торговом центре попал на видео

В сети появилось видео с рухнувшим потолком в московском торговом центре

В московском торговом центре обвалился потолок. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел вечером в среду, 29 ноября. Конструкция рухнула на первом этаже рядом с эскалатором в ТЦ «Авеню» на проспекте Вернадского. В момент обрушения там находился мужчина. Сведений о пострадавших пока не поступало. На кадрах видны клубы пыли и обломки, лежащие на полу. На месте работают экстренные службы. Точная причина случившегося пока неизвестна.

Ранее в городе Усть-Илимск под посетителями строительного магазина провалился пол. Одного человека придавило рухнувшими со стеллажа коробками. Окружающие помогли ему выбраться.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Он подорвался на мине

      Над ценами на нефть нависла угроза обвала

      Российские таможенники перехватили фуру с 15 двигателями для БМП без документов

      Тактаров рассказал о последнем разговоре с украинцем Усиком

      Стало известно о выросшей задолженности Блиновской по делу о неуплате налогов

      Популярный комик признался в страхе из-за одного российского города

      Охотника и его сына нашли в лесу через 23 дня после их пропажи

      Тимоти Шаламе пришел на премьеру фильма в ожерелье с 964 драгоценными камнями

      Врач перечислила способы поддержать здоровье щитовидной железы

      В Минобороны рассказали об испытаниях «Льва Чернавина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости