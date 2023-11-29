Рухнувший потолок в московском торговом центре попал на видео

В сети появилось видео с рухнувшим потолком в московском торговом центре

В московском торговом центре обвалился потолок. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел вечером в среду, 29 ноября. Конструкция рухнула на первом этаже рядом с эскалатором в ТЦ «Авеню» на проспекте Вернадского. В момент обрушения там находился мужчина. Сведений о пострадавших пока не поступало. На кадрах видны клубы пыли и обломки, лежащие на полу. На месте работают экстренные службы. Точная причина случившегося пока неизвестна.

Ранее в городе Усть-Илимск под посетителями строительного магазина провалился пол. Одного человека придавило рухнувшими со стеллажа коробками. Окружающие помогли ему выбраться.