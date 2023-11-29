ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Кубка России
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче Кубка России
«Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в среду, 29 ноября, в Ростове и завершилась со счетом 1:1. На восьмой минуте защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отметился автоголом. На 32-й минуте счет сравнял нападающий армейцев Антон Заболотный.
Ответный поединок состоится 12 марта следующего года в Москве. По его итогам определится полуфиналист турнира.
По итогам группового этапа Кубка России ЦСКА стал лидером группы А. «Ростов» расположился на втором месте в группе В.