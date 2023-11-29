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20:22, 29 ноября 2023Спорт

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/4 финала Кубка России

ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче Кубка России

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 29 ноября, в Ростове и завершилась со счетом 1:1. На восьмой минуте защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отметился автоголом. На 32-й минуте счет сравнял нападающий армейцев Антон Заболотный.

Ответный поединок состоится 12 марта следующего года в Москве. По его итогам определится полуфиналист турнира.

По итогам группового этапа Кубка России ЦСКА стал лидером группы А. «Ростов» расположился на втором месте в группе В.

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      Анастасия Борисова
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