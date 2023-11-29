ГИБДД пообещала не штрафовать россиян за неправильные шины зимой. Почему юристы считают, что за это будут наказывать?

Глава ГИБДД Черников пообещал, что за езду на летней резине штрафовать не будут

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что автомобилистов не будут штрафовать за езду на летней резине зимой после вступления в силу постановления кабмина, в котором использование резины не по сезону приравнивается к неисправности автомобиля. При этом ряд юристов ранее заявил, что у инспекторов появится возможность по новой норме выписывать штрафы за летнюю резину зимой и наоборот. В чем разошлись Госавтоинспекция и юристы и есть ли риск наказания — разбиралась «Лента.ру».

Что изменилось в законодательстве?

В постановлении кабинета министров о внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, которое вступило в силу 1 сентября 2023 года, запрещается езда на легковых автомобилях без зимней резины в декабре, январе и феврале. Ранее подобным постановлением этот вопрос не регулировался.

На транспортном средстве категорий M1 (не более восьми мест для пассажиров, к этой категории относятся практически все легковые автомобили — прим. «Ленты.ру») и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль) пункт 5.2. Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

Что говорят юристы?

Адвокат Татевик Чугурян в беседе с «Лентой.ру» указала, что в соответствии с буквой закона с 1 декабря у сотрудников Госавтоинспекции действительно появится возможность выписывать штрафы за езду на резине не по сезону.

По ее словам, статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не содержит прямого указания на обязанность автовладельцев менять шины. Однако новые, более конкретные требования к автовладельцам закреплены в принятых правительством документах, пояснила она.

Таким образом, езда на резине не по сезону законодательно приравнена к управлению неисправным транспортным средством, заключила Чугурян. За такое могут оштрафовать на 500 рублей, уточнила юрист.

С ней согласен адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов, который отметил, что, по уточненным правилам, эксплуатация транспортного средства запрещена, если на нем установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август) или не установлены зимние шины зимой (декабрь, январь, февраль).

По его словам, с 1 декабря за нарушение указанных требований по статье 12.5 КоАП водителей могут оштрафовать, но штраф — это одна из возможных санкций. «Предусмотрено также и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время», — предположил Мамонов.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Что обещают в Госавтоинспекции?

Как пообещал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, штрафы россиянам не грозят и эвакуировать на штрафстоянку в случае езды зимой на летней резине не будут.

Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам Михаил Черников начальник ГИБДД

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в первую очередь сотрудники МВД нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.

Ранее старший инспектор по особым поручениям Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан сказал «Ленте.ру», что с 1 декабря водителей не будут в обязательном порядке штрафовать за нарушение статьи 12.5 КоАП. Указанная статья также предусматривает предупреждение, отметил он.

При этом полковник полиции подчеркнул, что то, какая резина была установлена на автомобиле, будет учитываться даже в случае мелкого ДТП

«Соответственно, и административная ответственность здесь обязательно будет наступать. Потому что водитель должен всегда транспортное средство содержать в исправном состоянии», — заключил Белан.