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14:08, 29 ноября 2023Россия

Украинский штурмовик Су-25 сбит в зоне проведения спецоперации

Минобороны сообщило об уничтожении украинского Су-25 в небе над ДНР
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Борт был сбит в районе населенного пункта Новооленовка на западе региона, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки российские средства ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», добавили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск под Артемовском. На указанном участке линии боевого соприкосновения было отражено три атаки противника, отметили в ведомстве.

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      Алан Босиков
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