Украинцы начали приобретать разрушенную недвижимость ради компенсации

«Страна.ua»: на Украине приобретают разрушенную недвижимость ради компенсации

Рынок поврежденного в ходе боевых действий жилья появился на Украине — люди начали приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем оформлять государственную компенсацию. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В материале говорится, что правительство изначально обещало гражданам возместить стоимость поврежденного или полностью утраченного жилья с учетом прежней рыночной цены недвижимости. Таким образом, власти Украины гарантировали людям выплаты от 500 долларов за квадратный метр.

В связи с этим на фоне боевых действий в стране появились «инвесторы», кто специально находит и берет разрушенную недвижимость. На таком рынке в основном, как отмечается, цены колеблются от 50 до 150 долларов за квадратный метр. В то же время попадаются и объекты от 20 долларов за «квадрат». После оформления сделки «инвесторы» имеют шанс на компенсацию, которая в десятки раз больше, чем было само вложение.

По данным издания, согласно нынешнему законодательству, на Украине компенсация полагается только тем собственникам, кто владел недвижимостью на момент ее повреждения. При этом сейчас украинцы уже пытаются найти лазейки для обхода этого ограничения.

В конце прошлого года стало известно, что в российских регионах, граничащих с Украиной и новыми территориями, снизился спрос на жилье в новостройках. Лидерами по падению спроса, как сообщали аналитики ЦИАН, стали Воронеж и Белгород.

Незадолго до этого также отмечалось, что в городах Украины сильно подешевело жилье. В некоторых локациях недвижимость рухнула в цене почти на 50 процентов, в том числе в пригороде Киева.