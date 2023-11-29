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12:44, 29 ноября 2023Мир

В ЕС высказались о потенциальном членстве Украины

Глава Евросовета Мишель: в ЕС нет согласия по переговорам о членстве Украины

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) нет согласия по началу переговоров о членстве Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова о потенциальном членстве страны в блоке приводит France Inter.

«Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что от обещанного Евросоюзом миллиона снарядов страна получила лишь 300 тысяч.

До этого представители объединения уже признавали, что не смогут обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

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      Виктория Кондратьева
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