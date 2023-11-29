Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:02, 29 ноября 2023Мир

В Германии раскритиковали Бербок за слова о задачах политики

Немецкий политик Вагенкнехт раскритиковала Бербок за слова о задачах политики
СюжетУкраинские беженцы
Аннализа Бербок

Аннализа Бербок. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что «говорить, что оружие должно молчать — не задача политики». Дипломат использует «безответственную и извращенную логику», написала Вагенкнехт в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По словам Бербок, задача политики не заключается в том, чтобы обеспечивать молчание оружия. А в чем же тогда? Какая безответственная и извращенная логика!» — подчеркнула Вагенкнехт.

Она также вспомнила слова Анналены Бербок о том, что европейские страны «ведут войну против России». Немецкий политик добавила, что министр более всего заметна на своем посту благодаря своим «дипломатическим промахам».

Ранее Вагенкнехт заявила, что деньги, направленные Украине и беженцам из страны, могли быть потрачены на саму Германию и ее нужды в здравоохранении и образовании. Вагенкнехт также отметила, что необходимо сделать все для скорейшего завершения конфликта «не военным путем, а путем переговоров».

В конце октября политик объявила о создании в ФРГ новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», которая выступает против антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский озвучил требования России на переговорах с Украиной в 2022 году. Какова цена мира?

      ВСУ потеряли в бою подаренный Германией танк Leopard 1A5

      В МИД России заявили о неготовности США повлиять на Украину по вопросу перемирия

      В Германии раскритиковали Бербок за слова о задачах политики

      Женатый мужчина сбросил 25 килограммов и завел семь любовниц

      Польский генерал озвучил даты наступления России на Украине

      Назван самый влиятельный человек в Европе

      Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года

      Ученые назвали простые привычки для снижения риска развития 14 видов рака

      ЕСПЧ решил взыскать с России компенсацию группе Pussy Riot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости