Немецкий политик Вагенкнехт раскритиковала Бербок за слова о задачах политики

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что «говорить, что оружие должно молчать — не задача политики». Дипломат использует «безответственную и извращенную логику», написала Вагенкнехт в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По словам Бербок, задача политики не заключается в том, чтобы обеспечивать молчание оружия. А в чем же тогда? Какая безответственная и извращенная логика!» — подчеркнула Вагенкнехт.

Она также вспомнила слова Анналены Бербок о том, что европейские страны «ведут войну против России». Немецкий политик добавила, что министр более всего заметна на своем посту благодаря своим «дипломатическим промахам».

Ранее Вагенкнехт заявила, что деньги, направленные Украине и беженцам из страны, могли быть потрачены на саму Германию и ее нужды в здравоохранении и образовании. Вагенкнехт также отметила, что необходимо сделать все для скорейшего завершения конфликта «не военным путем, а путем переговоров».

В конце октября политик объявила о создании в ФРГ новой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», которая выступает против антироссийских санкций.

