В Херсоне Зеленскому подарили камбалу с ликом Богородицы

Зеленскому подарили камбалу с ликом Богородицы при осмотре укрытий в Херсоне

Владимиру Зеленскому во время визита в подконтрольный Киеву Херсон подарили камбалу с изображением Богородицы. Видеозапись вручения подарка украинский лидер опубликовал в Telegram.

При осмотре одного из укрытий к главе государства подошла женщина и вручила ему рыбу, на которой изображен лик Богоматери, закрытую стеклом. «Мы считаем, что она сможет стать символом непокоренности», — сказала даритель.

Ранее издание Politico назвало Зеленского «Мечтателем года». В сообщении отметили, что такие руководители как он «меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова».