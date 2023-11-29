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21:09, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Херсоне Зеленскому подарили камбалу с ликом Богородицы

Зеленскому подарили камбалу с ликом Богородицы при осмотре укрытий в Херсоне

Кадр: Telegram-канал Владимир Зеленского

Владимиру Зеленскому во время визита в подконтрольный Киеву Херсон подарили камбалу с изображением Богородицы. Видеозапись вручения подарка украинский лидер опубликовал в Telegram.

При осмотре одного из укрытий к главе государства подошла женщина и вручила ему рыбу, на которой изображен лик Богоматери, закрытую стеклом. «Мы считаем, что она сможет стать символом непокоренности», — сказала даритель.

Ранее издание Politico назвало Зеленского «Мечтателем года». В сообщении отметили, что такие руководители как он «меняют ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова».

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      Алевтина Запольская
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