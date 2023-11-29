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22:43, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Херсонской области предупредили о подготовке Киевом провокации против Польши

Глава Херсонской области Сальдо: Киев готовит провокацию против Польши
СюжетМинобороны:

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на собственные источники на Украине предупредил о подготовке Киевом военной провокации против Польши. Его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить Россию», — заявил глава региона.

Он указал, что подобные действия планируются на случай снижения западной поддержки до критического уровня, это может сложиться в самой близкой перспективе.

По словам Сальдо, трудно оценить вероятность реализации такого безумного плана и реакции Запада на его осуществление. Губернатор подчеркнул, что в США сразу поймут, что произошло на самом деле.

Он также напомнил, что в Польше официальное расследование подтвердило, что на территории страны упала украинская ракета, лишив жизни двух польских граждан.

Глава Херсонской области допустил, что Запад вряд ли поведется на подобную провокацию, однако со стороны Украины она вполне возможна, поскольку ее власти «полностью утратили политический разум».

Ранее Минобороны России заявило, что Украина совершила провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), запустив девять беспилотников в направлении объекта.

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