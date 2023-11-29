В Киеве назвали ВСУ сильнейшей армией в Европе

Глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются сильнейшей армией в Европе. Такое заявление глава украинского МИД сделал перед заседанием совета НАТО — Украина, его слова передает РИА Новости.

Несмотря на неудачное контрнаступление, провал которого также признал генсек альянса Йенс Столтенберг, представитель Киева утверждает, что ВСУ — «наиболее закаленная в боях армия в Европе». Кулеба также заявил, что победа Украины является интересом всего Евроатлантического сообщества.

«Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия», — утверждает глава украинской дипломатии.

В ходе встречи Кулеба также отметил, что ВСУ де-факто становится армией НАТО. Таким образом он прокомментировал увеличение совместимости вооруженных сил Украины и Северно-Атлантического альянса.

В конце октября 2023 года американский военный журнал U.S. News & World Report признал российскую армию лучшей в мире. В этом же рейтинге ВСУ занимают шестую строчку.