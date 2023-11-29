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16:10, 29 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве отвергли идею переговоров с Россией

Подоляк отверг идею о проведении переговоров с Россией о мире
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украина не рассматривает возможность обсуждения мирного соглашения с Россией. Идею проведения переговоров отверг советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Telegram.

«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких "реальных переговоров о мире" не было и не могло быть», — написал советник.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Словакии Юрай Бланар заявил, что лучшим решением по ситуации на Украине станет перемирие и начало переговоров о заключении мира.

27 ноября заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

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      Алевтина Запольская
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