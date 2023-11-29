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15:37, 29 ноября 2023Моя страна

В Новосибирске запустили новый суперкомпьютер

В Институте математики имени Соболева в Новосибирске запустили суперкомпьютер

Фото: Unsplash

Ученые Института математики имени С.Л.Соболева СО РАН в Новосибирске запустили суперкомпьютер в рамках гранта по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Мощность суперкомпьютера составляет 54,4 терафлопса, 19,4 из них будут задействованы на GPU-узлах — с графическими процессами.

«Новый суперкомпьютер поможет значительно повысить эффективность научных исследований и способствовать развитию новых технологий», — говорит исполняющий обязанности директора Института математики Андрей Миронов.

До 2025 суперкомпьютер планируют расширить до 234,4 терафлопса, чтобы получится самый мощный компьютер в новосибирском Академгородке. В планах установка еще 12 вычислительных узлов, также добавят еще один узел с GPU. Таким образом, мощность к 2024 году увеличится еще на 89 терафлопс.

В августе в приморском национальном парке «Земля леопарда» впервые протестировали компьютерную программу на основе технологии искусственного интеллекта и нейронных связей для распознавания дальневосточных леопардов и амурских тигров.

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      Карина Черных
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