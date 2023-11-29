В Татарстане хирурги провели операцию с помощью AR-очков

Уникальную операцию с помощью AR-очков провели онкологи в Казани

Хирурги республиканского клинического онкодиспансера Татарстана (РКОД) провели уникальную операцию при помощи очков дополненной реальности. Об этом пишет «Татар-Информ».

По данным издания, врачи в Казани наложили на пациента голограмму его КТ- и МРТ-снимков. Это позволило медикам в прямом смысле слова видеть его насквозь.

Отмечается, что использование AR-очков уменьшает вероятность совершения врачебных ошибок, поскольку проблемная область подсвечивается. Более того, 3D-проекцию можно вращать, переворачивать и даже приближать места, которые специалистам необходимо рассмотреть ближе.

Ранее в ноябре стало известно, что к концу 2023 года власти Владикавказа планируют переселить из аварийного жилья более сотни семей. Об этом рассказал замначальника отдела ЖКХ комитета ЖКХ администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии Умар Губаев.

