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19:19, 29 ноября 2023Забота о себе

Врач перечислила способы поддержать здоровье щитовидной железы

Врач Павлова: для здоровья щитовидной железы нужно наладить режим питания

Фото: Heloisa Nass / Unsplash

Состояние производящей гормоны щитовидной железы играет важную роль для психического и физического здоровья человека, рассказала врач-эндокринолог Ольга Павлова. Способы поддержать здоровье щитовидной железы она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач посоветовала в первую очередь наладить режим питания. «Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти полезные витамины и микроэлементы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах», — объяснила она.

Нужны для здоровья щитовидной железы, продолжила Павлова, и физические нагрузки. «Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и обмена веществ, что особенно важно для поддержания здоровья щитовидной железы. Например, можно заниматься плаванием, ходьбой или йогой», — объяснила врач.

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Выработка адреналина и кортизола при стрессе может повлиять на секрецию гормонов щитовидной железы, поэтому, добавила Павлова, важно избегать стрессовых ситуаций или уметь управлять своим эмоциональным состоянием. Также она призвала отказаться от вредных привычек или минимизировать их. «Курение особенно опасно, поскольку никотин и другие вредные вещества могут способствовать развитию заболеваний щитовидной железы. Регулярное употребление алкоголя также может сказаться на ее функции», — сказала она, порекомендовав также регулярно проходить осмотры и консультации у врача.

Ранее пластический хирург Василиса Перушкина рассказала об опасных болезнях, при которых появляется второй подбородок. По ее словам, жировые отложения в области подбородка могут возникать из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок, неправильного питания.

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      Александра Лисица
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