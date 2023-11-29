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14:28, 29 ноября 2023Забота о себе

Врач предупредил о последствиях привычки ходить без шапки зимой

Врач Кондрахин рассказал о шансах заболеть менингитом из-за прогулки без шапки

Фото: Ashim D’Silva / Unsplash

Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, можно ли заболеть менингитом из-за привычки ходить без шапки зимой и какие еще последствия ожидают тех, кто не носит головной убор. Его мнение приводит «Вечерняя Москва».

Кондрахин предупредил, что отсутствие шапки в мороз может привести к переохлаждению головного мозга и спровоцировать множество заболеваний, самые распространенные из которых — насморк и воспаление среднего уха. Кроме того, есть вероятность заразиться стрептококком группы А, который является возбудителем скарлатины, ангины, а также неизлечимой болезни почек — гломерулонефрита.

Врач добавил, что шансы заболеть менингитом из-за прогулки без шапки очень малы, так как это заболевание имеет инфекционную природу. Однако если человек уже простужен или имеет хронический тонзиллит, гайморит, фарингит или синусит, то из-за переохлаждения может произойти вторичное воспаление, которое и разовьется в менингит, заключил специалист.

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Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил, что зимой нельзя вместо шапки носить капюшон. Он объяснил, что эта часть одежды не прилегает к волосяному покрову, лбу и ушам, допускает переохлаждение, из-за которых возникают заболевания.

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      Екатерина Улитина
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