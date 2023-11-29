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15:30, 29 ноября 2023Забота о себе

Врач назвала неочевидные симптомы проблем с печенью

Хирург Нина Зубова назвала горечь во рту симптомом болезней печени

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Снижение аппетита и горечь во рту могут быть симптомами болезней печени, предупредила хирург Нина Зубова. В комментарии для «Известий» врач назвала и другие неочевидные признаки проблем с этим органом.

По словам Зубовой, болезни печени можно распознать по боли в правом подреберье, потере веса из-за снижения аппетита, тошноте без причины. Также пациент с больной печенью может постоянно ощущать во рту горький привкус, добавила хирург. При появлении подобных симптомов следует сразу же обращаться к врачу, призвала хирург.

Кроме того, болезни печени могут иметь и внешние проявления. Так, из-за повышения в крови печеночного пигмента билирубина и застоя желчи у человека могут пожелтеть белки глаз и кожа.

Кроме того, увеличение концентрации билирубина приводит к потемнению мочи и обесцвечиванию кала, он становится светлым, цвета серой глины. На коже появляются зудящие высыпания, а также маленькие подкожные жировики около глаз, на руках и других частях тела

Нина Зубовахирург
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При проблемах с печенью человек также может ощущать постоянную беспричинную усталость и слабость, продолжила врач. Причем установить истинную причину недомогания способен только доктор, добавила Зубова.

«Чтобы лишний раз не нагружать печень, следует вести здоровый образ жизни, поддерживать здоровый вес. Важно избегать незащищенных половых контактов, сомнительных медицинских или косметологических вмешательств, чтобы не заразиться вирусным гепатитом и другими инфекциями. Нельзя принимать лекарства и БАДы без назначения врача», — подвела итог Зубова.

Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил, что боль в спине может быть признаком опасного заболевания. Он уточнил, что острая боль появляется при остром панкреатите, когда требуется незамедлительное лечение.

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      Алиса Дмитриева
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