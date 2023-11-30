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08:26, 30 ноября 2023Россия

15-летняя российская школьница отпросилась с ночевкой к подруге и исчезла

В Красноярске школьница отпросилась у матери к подруге с ночевкой и исчезла

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Красноярске 15-летняя школьница отпросилась у матери к подруге с ночевкой и исчезла. Об этом стало известно региональному порталу Ngs24.ru.

Россиянка не стала противиться просьбе дочери и дала согласие. Утром девочка не ответила на звонки, а позже ее матери позвонили из школы и рассказали, что дочь не появлялась на занятиях. Встревоженная жительница Красноярска отправилась к подруге девочки. Бабушка приятельницы пояснила, что ребенок не гостил у них накануне.

После этого женщина снова попыталась дозвониться до дочери, но безуспешно, и тогда она написала заявление в полицию. На мать составили административный протокол за несвоевременное обращение в органы внутренних дел по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ).

В поисках 15-летней школьницы задействовали оперативников и волонтеров, ориентировки на девочку распространили и среди наружных нарядов города. Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, у нее карие глаза, темно-русые волосы длиной ниже плеч и с белыми прядями. В день исчезновения девочка была одета в черную укороченную куртку с капюшоном, серо-белые клетчатые брюки, бело-розовые кроссовки. При себе у несовершеннолетней был телефон.

Ранее сообщалось, что в Волгодонске Ростовской области пропала 16-летняя школьница с инвалидностью. До этого в Бурятии во время прогулки исчезла шестиклассница.

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      Анна Щербакова
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