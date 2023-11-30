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09:14, 30 ноября 2023Путешествия

Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 27 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в четверг, 30 ноября, произошла отмена и задержка более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

По меньшей мере 27 самолетов вылетят не по графику. Так, в Домодедово задержано 14 рейсов и один отменен. Во Внуково задержали вылеты пяти воздушных судов и трех — отменили. В Шереметьево тем временем перенесли четыре авиарейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее российский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) дважды не смог сесть в Сочи из-за сильного попутного ветра во время шторма и в итоге приземлился с минимальным остатком топлива. Лайнер, на борту которого находились 75 пассажиров, летел в южный город из Москвы.

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      Марина Черняк
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