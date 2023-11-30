Британия аннулировала 17 тысяч прошений об убежище от нелегальных мигрантов

МВД Британии сообщило об аннулировании 17 тыс. прошений об убежище от мигрантов

Великобритания аннулировала 17 тысяч прошений об убежище от нелегальных мигрантов, об этом сообщил представитель МВД Соединенного Королевства Сайон Ридли, трансляция велась на сайте парламента.

Он уточнил, что запрос отзывается, если проситель дважды не явился на интервью или не ответил на требования заполнить анкету. «Я не думаю, что мы знаем, где находятся эти люди», — добавил чиновник.

Ридли заявил, что британские власти за год аннулировали 17 316 прошений от нелегальных мигрантов. По его словам, причиной стало нежелание искателей убежища взаимодействовать с системой, в частности, эти лица не выходят на связь после приглашения на собеседование. Представитель МВД также признал, что некоторые из просителей бежали и скрываются.

Ранее газета Times писала, что правительство Великобритании впустую потратило огромную сумму денег на планы по размещению нелегальных мигрантов на бывшей авиабазе в графстве Северный Йоркшир, однако потом отказалось от них из-за недовольства местного населения.

