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08:37, 30 ноября 2023Мир

Британия аннулировала 17 тысяч прошений об убежище от нелегальных мигрантов

МВД Британии сообщило об аннулировании 17 тыс. прошений об убежище от мигрантов

Фото: Unsplash.com

Великобритания аннулировала 17 тысяч прошений об убежище от нелегальных мигрантов, об этом сообщил представитель МВД Соединенного Королевства Сайон Ридли, трансляция велась на сайте парламента.

Он уточнил, что запрос отзывается, если проситель дважды не явился на интервью или не ответил на требования заполнить анкету. «Я не думаю, что мы знаем, где находятся эти люди», — добавил чиновник.

Ридли заявил, что британские власти за год аннулировали 17 316 прошений от нелегальных мигрантов. По его словам, причиной стало нежелание искателей убежища взаимодействовать с системой, в частности, эти лица не выходят на связь после приглашения на собеседование. Представитель МВД также признал, что некоторые из просителей бежали и скрываются.

Ранее газета Times писала, что правительство Великобритании впустую потратило огромную сумму денег на планы по размещению нелегальных мигрантов на бывшей авиабазе в графстве Северный Йоркшир, однако потом отказалось от них из-за недовольства местного населения.

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      Марина Совина
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