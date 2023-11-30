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20:59, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Экстрадированный в США российский хакер признает вину в кибермошенничестве

Экстрадированный в США россиянин Дунаев признает вину в киберпреступлениях

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Гражданин России Владимир Дунаев, экстрадированный в США по обвинению в киберпреступной деятельности, признает себя виновным в суде. Об этом РИА Новости заявил представитель суда в штате Огайо.

Источник сообщил, что хакер изменит показания и признает вину в кибермошенничестве. Вынесение приговора ожидается в середине марта 2024 года. 30 ноября состоится досудебное слушание. В случае признания Дунаева виновным ему грозит до 60 лет тюрьмы.

Владимир Дунаев из Якутска был задержан в Южной Корее в мае 2021 года по запросу США. В октябре того же года он был экстрадирован в Штаты. Ему были предъявлены обвинения в его предполагаемой роли в транснациональной киберпреступной деятельности и созданию вируса Trickbot, с помощью которого были похищены более двух миллионов долларов. Хакеры с 2015 по 2020 год вымогали деньги как у компаний, так и у частных лиц. По состоянию на 2021 год в США в качестве обвиняемых по делу о Trickbot проходили шестеро россиян.

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      Антон Похиляк
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