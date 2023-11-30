Предсказан переход конфликта на Украине в новую фазу

Политолог Блохин: Украина готовится к заморозке конфликта с Россией

Происходящее в зоне боевых действий и заявления украинских и западных политиков свидетельствуют о возможности перехода конфликта на Украине в долгосрочной перспективе в фазу заморозки. Об этом «Ленте.ру» сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Украинцев готовят к замораживанию конфликта — это будет наиболее точное слово для отображения текущих событий, об этом говорили и раньше. (...) Сейчас у Запада на время сместился акцент в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас, конечно, продолжать по полной программе вкладываться в Украину — это стратегическая ошибка», — заявил Блохин.

Если будет замораживание конфликта или даже перемирие, вопрос в том, на каких условиях и будет ли это выгодно России Константин Блохин политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Вместе с тем политолог подчеркнул, что говорить о замораживании конфликта в ближайшее время нельзя, указав на то, что в зоне специальной военной операции (СВО) ведутся активные боевые действия.

«Тенденции усталости (от конфликта на Украине — прим. «Ленты.ру») на Западе, конечно, фиксируются, особенно в США и Западной Европе. Поэтому вполне вероятно, что эта заморозка в конечном итоге будет осуществлена. (...) Заморозка конфликта — это в первую очередь прекращение огня и достижение каких-то договоренностей», — заключил специалист.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что западные страны и ряд политиков страны начинают готовить граждан к мирному урегулированию конфликта с Россией. «Западные медиа и некоторые наши политики уже вешают это ружье на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — отметил специалист.