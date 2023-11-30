Госдума отсрочила запрет регистрации на сайтах через иностранную почту

ГД отсрочила до 2025 года запрет регистрации на сайтах через иностранную почту

Госдума отсрочила до 1 января 2025 года запрет регистрации на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о продлении до 1 января 2025 года периода, в течение которого на отечественных порталах разрешается регистрация и авторизация через зарубежные сервисы.

Изначально предполагалось, что новые меры вступят в силу 1 декабря 2023 года. «Однако после консультации и обсуждения вопроса с представителями рынка выяснилось, что не все цифровые платформы смогут подготовиться и соблюдать этот закон с 1 декабря. Требуется время для приведения своей организационной структуры в соответствие», — сообщил соавтор поправок, зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Госдума приняла закон, запрещающий использовать иностранную почту при регистрации на российских сайтах, в июле. Согласно закону, зарегистрироваться на отечественных порталах можно будет через российскую электронную почту, номер мобильного телефона, аккаунт на портале «Госуслуги», с помощью данных Единой биометрической системы или идентификаторов на российских ресурсах.

Автор инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин утверждал, что новая мера обеспечит дополнительные гарантии сохранности личных данных россиян.