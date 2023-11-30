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16:07, 30 ноября 2023Из жизни

ХАМАС освободило заложницу вместе с потерянной собакой

Похищенная ХАМАС девушка вернулась домой вместе со своей собакой

Фото: GPO / AP

Похищенная ХАМАС заложница вернулась к родным вместе со своей собакой. Об этом пишет France 24.

Израильтянка Миа оказалась в группе 12 заложников, которых ХАМАС во вторник, 28 ноября, освободило в рамках сделки по временному прекращению огня в секторе Газа. Среди освобожденных были также мама и тетя девушки. При этом Мия вышла к сотрудникам Красного Креста со своей собакой Беллой на руках.

Отец Мии, Моше Леймберг, при этом искал Беллу в течение почти двух месяцев после атаки ХАМАС 7 октября. В день нападения его жена Габриелла с дочерью отправились в кибуц Нир-Ицхак, где жила сестра жены Леймберга. Мужчина упрямо искал потерянную собаку, потому что она дорога его дочери и он считал, что присутствие Беллы в доме порадует ее после возвращения. Оказалось, что все это время собака была с хозяйкой в плену и с ней же вернулась домой.

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Всего во время атаки ХАМАС было похищено около 240 человек, большинство из которых — мирные жители.

Ранее военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» освободили двоих заложников в Газе по просьбе российских властей. На данный момент подробности о состоянии освобожденных не раскрываются.

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      Антонина Черташ
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