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18:23, 29 ноября 2023Мир

ХАМАС освободило двоих российских заложников в Газе

В ХАМАС заявили об освобождении двух российских заложников в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Hassan Ammar / AP Photo

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС, бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» освободили двоих заложников в Газе по просьбе российских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент подробности о состоянии освобожденных не раскрываются. В то же время известно, что телеканал i24 сообщал об израильтянках с российским гражданством, которых должны были освободить в секторе Газа вне очереди вместе с 10 военнопленными.

29 ноября палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово продлить режим прекращение огня в секторе Газа еще на четыре дня. Тогда же отмечалось, что Израиль и ХАМАС достигли при посредничестве Катара, Египта и США предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня. Помимо этого ХАМАС объявило, что перемирие в Газе можно продлевать на день за освобождение каждых десяти заложников.

Ранее также стало известно, что ХАМАС освободило и передало захваченного в Израиле заложника с российским гражданством Красному Кресту. О подобных планах движение заявило еще днем 26 ноября.

22 ноября кабмин Израиля принял положительное решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Министры проголосовали за соглашение с палестинской стороной, которое предполагает временное прекращение огня в обмен на пленных израильтян. Кроме того, в рамках сделки Израиль освободит палестинских заключенных.

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      Варвара Кошечкина
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