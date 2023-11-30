Игрока «Краснодара» дисквалифицировали на четыре матча за оскорбительный жест

Джона Кордобу из «Краснодара» отстранили на четыре матча за оскорбительный жест

Нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу дисквалифицировали на четыре матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок наказан за демонстрацию оскорбительного жеста арбитру после финального свистка матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Колумбийцу не была показана красная карточка, так как он сразу убежал в подтрибунное помещение.

Кордоба отстранен от трех матчей чемпионата, дисквалификация еще на одну игру носит условный характер. Форвард не сыграет за «Краснодар» до конца года.

Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года. Он приостановил контракт с клубом после начала спецоперации на Украине, однако летом 2022-го вернулся в Россию. На данный момент он является лучшим бомбардиром клуба, забив восемь мячей.