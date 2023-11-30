Саудовская Аравия сделала предложение Ирану из-за войны в Газе

Bloomberg: Саудовская Аравия пообещала Ирану инвестиции за отказ от войны в Газе

Саудовская Аравия пообещала Ирану инвестировать в его экономику ради нерасширения войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на арабских и западных чиновников пишет агентство Bloomberg.

Как уточнили источники, после нападения ХАМАС на Израиль Эр-Рияд предложил Тегерану расширять экономическое сотрудничество. В ходе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в ноябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По данным издания, он подтвердил желание ограничить военные действия в Газе и инвестировать в Иран.

Помощник госсекретаря США Барбара Лиф заявила агентству, что Вашингтон сотрудничает с Эр-Риядом и другими арабскими союзниками. Она добавила, что Тегеран должен отказаться вооружать «ось сопротивления» — военизированные группировки в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене.

Ранее лидеры арабских и мусульманских стран выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан.