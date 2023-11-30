Киссинджера назвали в России мудрейшим политиком

Глава Россотрудничества Примаков назвал Киссинджера одним из мудрейших политиков

Глава Россотрудничества Евгений Примаков высказался об экс-госсекретаре США Генри Киссинджере. Его слова приводят «Известия».

По мнению Примакова, Киссинджер был один из мудрейших международных политиков, исследователей и ученых. Он также отметил бывшего главу Госдепа как прагматика, что выгодно отличало его от многих других американских политиков.

«Даже когда с 2014 года развивался конфликт на Украине, он всегда занимал очень вменяемую, адекватную позицию, говоря о том, что Украина не должна использоваться в качестве тарана и оружия против РФ, а должна служить мостом, связывающим Россию и США», — добавил Примаков.

Также он отметил роль Киссинджера в развитии рыночной экономической схемы в коммунистическом Китае в конце XX века, за счет чего теперь КНР «бросает вызов американской экономической гегемонии».

Об уходе из жизни Генри Киссинджера стало известно 30 ноября. Экс-политику было 100 лет. Последние дни он провел в своем доме в Коннектикуте.