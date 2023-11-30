Крупнейшая экономика Европы столкнулась с новым шоком

Уровень безработицы в Германии достиг максимального за 2,5 года значения в 5,9 %

По итогам ноября уровень безработицы в Германии достиг самого высокого значения за последние 2,5 года и составил 5,9 процента против 5,8 процента в октябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального министерства труда и социальных вопросов ФРГ.

За последний месяц осени показатель увеличился на 22 тысячи человек, что оказалось выше ожиданий опрошенных агентством экономистов. Официальные данные свидетельствуют об усугублении экономического спада в Германии, заявила глава ведомства Андреа Налес. Проблем добавляет тот факт, что спрос на работников в различных отраслях продолжает ослабевать, добавила она. «Занятость сейчас растет лишь незначительно», — заключила Налес.

Увеличение безработицы в Германии происходит на фоне сокращения местного ВВП. По итогам третьего квартала крупнейшая экономика еврозоны сократилась на 0,1 процента. Ситуацию усугубляет спад производства в большинстве отраслей. В обрабатывающей промышленности сокращение составило 3,8 процента в годовом выражении. Схожие проблемы аналитики Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) зафиксировали в секторе энергоснабжения.

Таким образом, негативная тенденция продолжается в стране третий квартал подряд. По словам президента Destatis Рут Бранд, темпы роста производства в этом году были близки к стагнации и оказались нулевыми по итогам января-марта, а в апреле-июне составили лишь 0,1 процента. На этом фоне аналитики допустили риски рецессии в среднесрочной перспективе для крупнейшей экономики еврозоны.