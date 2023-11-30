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18:41, 30 ноября 2023Среда обитания

Мошенники предлагали россиянам помощь в оплате долга за ЖКУ и воровали квартиры

В Мурманской области мошенники похитили квартиры у шести россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Мурманской области злоумышленники предлагали россиянам помочь с долгами за ЖКУ и воровали у них квартиры. Об этом сообщает областная прокуратура.

Три местных жителя совершали преступления с 2018 по 2022 год в Мурманске и Оленегорске. Они находили россиян, у которых есть задолженность за ЖКУ, и предлагали им помочь продать квартиру и купить жилье подешевле, чтобы погасить долг. Таким образом мужчины завладели квартирами шести россиян, лишив их прав на жилье. Общий ущерб оценен в более чем 7,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали, в их отношении возбудили дело о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель подмосковного Одинцова уговорил свою 33-летнюю знакомую дать ему 962 тысячи рублей, чтобы купить строительные материалы и помочь с ремонтом. Мужчина получил деньги и исчез. Жительница Подмосковья обратилась в полицию, вскоре похитителя задержали.

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      Мария Черкасова
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