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09:23, 30 ноября 2023Силовые структуры

Против мигранта возбудили уголовное дело за поджог отдела полиции в Апшеронске

Против гражданина Таджикистана возбудили дело за поджог полицейского участка

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодарском крае против гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом в четверг, 30 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, целью мигранта была глава отдела миграции полицейского участка в Апшеронске. Около 10 утра 68-летний злоумышленник пришел в отдел, облил растворителем архивные дела и поджег их. Пламя удалось потушить, но оперативный дежурный отравился гарью, после чего ему понадобилась медицинская помощь.

Мотивы поджигателя выясняются, с 2021 года он находится в статусе лица без гражданства.

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      Владимир Седов
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