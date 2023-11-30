Против мигранта возбудили уголовное дело за поджог отдела полиции в Апшеронске

Против гражданина Таджикистана возбудили дело за поджог полицейского участка

В Краснодарском крае против гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом в четверг, 30 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, целью мигранта была глава отдела миграции полицейского участка в Апшеронске. Около 10 утра 68-летний злоумышленник пришел в отдел, облил растворителем архивные дела и поджег их. Пламя удалось потушить, но оперативный дежурный отравился гарью, после чего ему понадобилась медицинская помощь.

Мотивы поджигателя выясняются, с 2021 года он находится в статусе лица без гражданства.

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