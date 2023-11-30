На российско-финской границе поставили двойные заграждения

Yle: Финляндия поставила двойные заграждения на границе с Россией

Власти Финляндии поставили двойные заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание Yle со ссылкой на заместителя командующего пограничной службой юго-востока страны Юкка Луккари.

По его словам, на данный момент пограничные пункты закрыты. «Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», — отметил Луккари.

Он также добавил, что, если кто-то из мигрантов попытается преодолеть ограждения силой, финские пограничники будут действовать, как службы правопорядка.

«Сначала применяем мягкие средства и стараемся управлять ситуацией и направлять людей, а также предотвращать насилие, если это необходимо. Работа пограничной службы предусматривает сценарий столкновения с агрессией при исполнении служебных обязанностей», — пояснил Луккари.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. КПП не будут работать с 30 ноября до 13 декабря. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт.