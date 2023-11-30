На российской станции водоочистки произошла утечка хлора

В Волгограде на станции водоочистки произошла утечка хлора, угрозы жителям нет

В Волгограде на станции водоочистки в Тракторозаводском районе произошла утечка хлора. Об этом сообщила мэрия российского города, передает РИА Новости.

Утечка произошла из-за неисправности запорной арматуры на складе, где хранились химические реагенты. Как отметили власти, угрозы для жителей города и персонала станции нет, а наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано.

После ЧП станция работает штатно, специалисты восстановили герметичность оборудования. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее выброс хлора произошел в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Тогда жители не пострадали, концентрация вредных веществ в воздухе, по словам губернатора российского региона Александра Соколова, превышена не была.