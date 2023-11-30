Суд на Украине продлил арест бывшего главы компании «Мотор Сич» Богуслаева

На Украине продлили арест бывшего главы компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбы. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram.

«Соломенский районный суд Киева 30 ноября продлил меры пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и начальнику департамента по внешней экономической деятельности Олегу Дзюбе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что они будут находиться под стражей без права на внесение залога до 5 января 2024 года.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев может обменять Богуслаева на тысячу военнопленных. При этом он подчеркнул, что глава компании должен быть приговорен к максимально жесткому наказанию, чтобы его вина была юридически зафиксирована.